Ravage na plofkraak Doetinchem; deel winkelcentrum dicht

DOETINCHEM - Bij winkelcentrum de Bongerd in Doetinchem is in de nacht van dinsdag op woensdag een plofkraak geweest. De schade is enorm.

Tegen kwart over drie kreeg de politie de melding van de plofkraak. Wim Hageman van Omroep Gelderland is bij de Bongerd. 'Er klonk een enorme klap. Buurtbewoners zaten rechtop in bed', vertelt hij. 'Een minuut later volgde er weer een enorme klap.'

De schade aan de geldautomaat van Rabobank en de naastgelegen dierenwinkel is enorm. Ook verslaggever Marc Loeven is ter plaatse in Doetinchem. 'De hele gevel ligt uit de pui en delen van het plafond zijn omlaag gekomen'.

De politie laat weten dat de dieren in de dierenwinkel het naar omstandigheden goed maken. 'Maar we weten niet of er dieren onder het puin terecht zijn gekomen', zegt een woordvoerder. Een deel van het winkelcentrum is dicht.

De omgeving van het winkelcentrum in de Doetinchemse wijk de Huet is afgezet en de politie doet onderzoek. Over een eventuele buit kan de politie niets zeggen. Er zijn werkploegen aanwezig om het puin rondom de pinautomaat op te ruimen.

Tips

Mensen die iets opvallends gezien hebben in de buurt wordt gevraagd dit door te geven aan de politie. Onder buurtbewoners doet het verhaal de ronde dat er na de kraak mensen op een scooter zouden zijn weggereden. De politie kan dit niet bevestigen.

Foto: Joost Cremers