NEC neemt geen risico: pottenkijkers bij tactische training geweerd

NIJMEGEN - NEC voert dit seizoen opnieuw besloten trainingen in.

Op woensdagen, twee dagen voor de wedstrijd, zal er tactisch getraind worden. En daarbij zijn geen pottenkijkers welkom. Alleen het vaste groepje fans dat alle trainingen volgt, mag erbij zijn als ze zich aanmelden via een lijst.

Op donderdagen wordt er voortaan om 14.30 uur getraind. Besloten trainingen zijn niet nieuw bij NEC. Peter Hyballa deed dat afgelopen seizoen na de winterstop twee keer per week. Het leverde hem overigens vrijwel louter nederlagen op. En ook Alex Pastoor was er in het verleden een voorstander van.