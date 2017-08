Bliksemactie met getrokken pistolen op rotonde; politie pakt man op

NIJMEGEN - De actie duurde nog geen vijf minuten; Maarten Thoonen was dinsdag in Nijmegen getuige van politieoptreden dat een scene in een tv-serie zou kunnen zijn.

Thoonen keek vanuit zijn kantoor op de tweede verdieping aan het Takenhofplein neer op de rotonde toen hij een politiewagen langzaam tegen het verkeer in op de rotonde zag rijden.

'Opeens de handen in zijn nek'

Hij vertelt: 'Ik dacht: wat gebeurt hier? En voor ik er erg in had, reden een stuk of zes politieauto's de rotonde op, dwongen een auto tot stoppen en trokken agenten hun pistool. En toen stond een man uit, volgens mij een Renault Twingo, opeens buiten met zijn handen in zijn nek.'

Een gerichte actie, zoveel is zeker, zegt Thoonen.

Baby aan boord

De man werd in een politiewagen weggevoerd. Thoonen: 'In de auto zaten ook een vrouw en een baby. Die zijn in een andere politiewagen weggebracht.'

De website 112nijmegennieuws weet te melden dat de aanhouding verband houdt met een onderzoek in een woning aan de Voorstenkamp in Nijmegen. De man zou zijn aangehouden vanwege een strafbaar feit.