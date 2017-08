Eloy Room kan als tweede doelman naar PSV

ARNHEM - Het probleem rond Eloy Room bij Vitesse wordt mogelijk snel opgelost.

De 28-jarige doelman sprak al tijden een transferwens uit en verloor de concurrentiestrijd in Arnhem van de nieuw aangetrokken Remko Pasveer. Room zat afgelopen weekend tegen NAC op de bank.

Maar opvallend genoeg kan Room nu als tweede doelman naar de club waar Vitesse Pasveer vandaan heeft gehaald. PSV heeft namelijk een probleem onder de lat door een blessure van Luuk Koopmans. Room heeft nog een contract voor een jaar, dus de Eindhovense club zal wel een transfersom moeten betalen voor de Nijmeegse doelman.

Eloy Room zit al jaren bij Vitesse. Hij debuteerde in 2009 tegen Volendam en werd in 2011 basiskeeper. Na de rentree van Piet Velthuizen keerde hij terug naar de bank en liet hij zich een jaar later verhuren aan Go Ahead Eagles.

Tijdens het seizoen werd hij al teruggeroepen naar Arnhem en het seizoen daarop passeerde hij Velthuizen als eerste doelman. Onlangs won hij als aanvoerder van Curaçao nog de Caribbean Cup en kwam hij ook in actie op de Gold Cup.