Ook Tim Hofman doet aangifte na klap Nijmeegse huisbaas

NIJMEGEN - Presentator Tim Hofman, een cameraman, een redactrice én BNN-VARA doen aangifte tegen de Nijmeegse vastgoedondernemer Ton Hendriks. Dit doen zij na een ruzie die maandagmiddag ontstond bij de opnames van het internetprogramma #BOOS van Hofman.

De tv-maker liep bij de aanvaring met Hendriks een gebroken kaak op. Naar eigen zeggen moet de presentator zes weken door een rietje eten. De cameraman zou ook klappen hebben gekregen en moest net als Hofman voor behandeling naar het ziekenhuis.

Hendriks, op wiens kantoor het incident plaatsvond, liet eerder al weten aangifte te doen tegen Hofman wegens huisvredebreuk.

Donderdag vertelt Hofman zijn verhaal over de ruzie in het YouTube-programma #BOOS. In het programma probeert Hofman problemen en klachten van jongeren op te lossen door bij instanties langs te gaan.

