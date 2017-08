Oud-Superboer Linthorst naar Berliner AK '07

DOETINCHEM - Voetballer Tim Linthorst heeft een contract getekend bij Berliner AK '07. Zijn contract werd bij De Graafschap niet verlengd, waardoor hij transfervrij kon vertrekken.

De verdediger uit Apeldoorn heeft een contract van een jaar getekend bij de Duitse club. Berliner AK'07 komt dit seizoen uit in de Regionalliga Nordost. Dat is het vierde voetbalniveau in Duitsland.

Eerder deze zomer ging Linthorst op stage bij Shamrock Rovers in Dublin en Hamilton in Schotland. De oud-Superboer tekende uiteindelijk in Berlijn.

Linthorst kwam eerder in het nieuws door zijn oproep op LinkedIn, waarin hij aangaf beschikbaar te zijn nadat De Graafschap hem liet gaan.



Foto: REGIO8

Zie ook: Van LinkedIn naar Shamrock Rovers