Vakbonden op de bres voor pluimveesector

ARNHEM - Vakbonden CNV en FNV gaan personeel van pluimveebedrijven waar tijdelijk geen werk voor is helpen. Dat doen ze door een mobiliteitscentrum op te zetten samen met landbouworganisatie LTO. Zo kan werkloos personeel tijdelijk aan de slag bij andere bedrijven.

De sector heeft het moeilijk door het fipronilschandaal. Pluimveebedrijven werden geblokkeerd, kippen geruimd en eieren moesten worden vernietigd.

In Gelderland stonden zeker 30 bedrijven op de lijst van de NVWA omdat ze een te hoog fipronilgehalte hadden. Inmiddels is de eierproductie weer op gang gekomen, maar de schade voor de kippenboeren is volgens de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders minimaal 150 miljoen euro.

De uitruil van personeel tussen de verschillende bedrijven is nu nog niet actueel, maar de CNV verwacht dat het in de loop van september aan de orde komt.

Meldpunt

Naast het mobiliteitscentrum komt er ook een meldpunt waar werknemers uit de sector met vragen terecht kunnen. Verder wordt er een gezamenlijke aanvraag gedaan bij het ministerie van Economische Zaken voor tijdelijke werktijdverkorting. Daarmee kunnen werkgevers het aantal arbeidsuren verlagen om de arbeidskosten omlaag te brengen. Voor de uren die werknemers daardoor minder werken, krijgen ze dan een ww-uitkering.

Een eerdere oproep van de ChristenUnie aan de provincie om de getroffen boeren financieel te ondersteunen vond geen gehoor bij de provinciale partijen PvdA, CDA, D66 en SP.