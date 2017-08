Campers moeten weg uit Elburg

ELBURG - Mensen met een camper en de gemeente Elburg zijn op dit moment geen grote vrienden. Camperbezitters komen graag naar de vestingstad, omdat ze heel dicht bij het oude centrum mogen parkeren op de Havenkade. Maar binnenkort is dat verleden tijd.

Elburg wil meer ruimte geven aan de pleziervaart en daarom wordt de haven uitgebreid.

En dat gaat ten koste van de camperplaatsen op de Havenkade. De gemeente gaat ook geen alternatieve camperplaats zoeken, want vindt dat niet haar taak.

Trijntje en Piet zijn vanuit het oosten van het land met hun camper naar Elburg gekomen. Ze komen er graag, hun zoon heeft in Elburg een stacaravan. Vanaf de parkeerplaats op loopafstand. 'Het is hier fantastisch, je ziet hoeveel campers er staan', zegt Trijntje. 'Dat is toch geen reden om het dicht te doen.'

Piet noemt het besluit van de gemeente niet logisch. 'Er komen alleen meer campers bij. Je moet juist uitbreiden.'

Verantwoordelijk wethouder Henk Wessel van Elburg is niet te vermurwen: 'Hier komt water. Er is veel vraag naar uitbreiding van de haven.'