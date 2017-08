Voorlopig geen rechtszaak na geweld tegen homo's

ARNHEM - Het mishandelde homostel uit Arnhem weet nog steeds niet wanneer hun vijf minderjarige aanvallers voor de rechter moeten komen. 'Het lijkt er een beetje op dat het Openbaar Ministerie de zaak op de lange baan schuift', zegt de advocaat van Jasper en Ronnie, Sidney Smeets.

De twee zouden op 2 april op de Mandelabrug in Arnhem door twee 14-jarige en drie 16-jarige Arnhemmers in elkaar zijn geslagen, omdat ze hand in hand liepen. Ronnie verloor vijf tanden.

Smeets zegt: 'We horen niet veel meer van het OM. Dat is zwaar voor mijn cliënten, die nog psychologische ondersteuning krijgen voor wat er is gebeurd.' Een van de verdachten zou een betonschaar hebben gebruikt.

Het OM kon dinsdag niet zeggen waarom de zaak zoveel tijd vergt. Op korte termijn valt volgens Justitie geen datum te verwachten.

Zie ook: