Leerplek voor autistische kinderen stap dichterbij

CULEMBORG - Stichting Linawijs krijgt van de gemeente Culemborg een subsidie van 25.000 euro. Dat meldt de gemeente dinsdag. De stichting van Marieke Stolte wil onderwijs bieden aan autistische kinderen die niet naar een 'normale' school kunnen en daardoor thuis zitten.

Stolte uit Culemborg heeft zelf een dochter die al vijf jaar thuiszit, omdat het op school niet gaat. Daarom bedacht Stolte een eigen onderwijsvorm voor autistische kinderen, die gekoppeld is aan zorg. Met de subsidie kan Linawijs haar bedrijfsplan verder uitwerken.

'We kunnen verder'

'We zijn heel blij met de steun vanuit de gemeente', aldus Stolte. 'Nu kunnen we de samenwerking met onderwijs- en zorgpartners verder uitwerken.' Want die heeft de stichting inmiddels gevonden.

Na de uitzending van Radio Gelderland in april is er ook een vastgoedpartner gevonden, die gaat helpen met het vinden van een juiste locatie voor de school. 'Die heeft een groot netwerk, dus ik heb er alle vertrouwen in dat er een mooie plek in Culemborg gevonden wordt', zegt Stolte.

Ambitieuze planning

De ontwikkelingsplek, zoals Stolte Linawijs omschrijft, komt er in eerste instantie voor twaalf kinderen. In januari gaat de ambulante zorg van start, wat betekent dat het eerste contact tussen de begeleiders en kinderen dan wordt gelegd.

'Dit is een ambitieuze planning, want we zijn nog druk bezig de plannen met onze onderwijs- en zorgpartners uit te werken. Ook moeten we nog meer fondsen werven om de financiering rond te krijgen. Maar er is druk nodig om de kinderen zo snel mogelijk te helpen', benadrukt Stolte.

De gemeente laat weten ook in te zien dat kinderen met een complexe ontwikkelingsstoornis zich onvoldoende ontwikkelen in het reguliere onderwijs. 'We steunen Linawijs met als doel deze kinderen een plek te bieden waar ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.'

