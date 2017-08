Brand bouwmarkt niet aangestoken, zegt politie

ZUTPHEN - De brand maandagavond bij een bouwmarkt in Zutphen is niet aangestoken. Dat zegt de politie.

Volgens een woordvoerster moet de oorzaak van de brand worden gezocht in een technisch mankement. Er was angst voor vrijgekomen asbest. Deze kankerverwekkende stof is volgens de politie na de brand in de omgeving van de bouwmarkt niet aangetroffen.

Bouwmarkt Heijink aan de Leestenseweg in Zutphen was pasgeleden verbouwd.

In de bouwmarkt lag nog 300 kilo vuurwerk voor de voorbije jaarwisseling opgeslagen in een bunker. Door de aanwezigheid van dat vuurwerk schaalden de hulpdiensten maandagavond op naar 'zeer grote brand'.

Zie ook: