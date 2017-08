Kamermeerderheid roept Koenders op matje om Volkan

Demissionair minister Koenders. Foto: Wikimedia Commons

HARDERWIJK - Een meerderheid van fracties in de Tweede Kamer wil duidelijkheid van demissionair minister Koenders (Buitenlandse Zaken) over de aanhouding van de 24-jarige Harderwijker Volkan Caliskan in Turkije. SP, VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie hebben Kamervragen gesteld.

De partijen roepen de minister op actie te ondernemen tegen de Turkse autoriteiten. De zes partijen willen dat Koenders contact opneemt met zijn Turkse ambtsgenoot om diplomatieke druk uit te oefenen. Eerder vandaag deed de familie van Volkan Caliskan al een beroep op Koenders en op demissionair minister-president Rutte. De vragenindieners willen verder dat partijen in het Europarlement samenwerken om de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Turkije een halt toe te roepen. Caliskan uit Harderwijk werd aangehouden, omdat hij bij een voetbalwedstrijd van de Turkse club Besiktas een spandoek met steunbetuigingen aan twee gearresteerde docenten vast zou hebben gehouden. De twee leraren werden gearresteerd kort na de couppoging in Turkije. Op het spandoek stond: 'Laat ze leven'.