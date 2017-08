Project korhoenders op Hoge Veluwe stopt

ARNHEM - Tien jaar lang is geprobeerd om korhoenders terug te laten keren in Park de Hoge Veluwe. Nu gaat de stekker uit dat project.

'De vlaggendragers van de heidegebieden', zo worden de korhoenders genoemd. De laatste in het wild werd eind jaren negentig op het Park de Hoge Veluwe gezien. In 2007 begon een project om de vogel terug te krijgen in het park. Er werden vogels uitgezet. Hoewel die onder meer werden aangevallen door haviken, werden ze nog wel gezien.

Volgens Park de Hoge Veluwe kan de vogel alleen structureel terugkeren als er een grootschaliger aanpak komt, waarbij jaarlijks minimaal honderd vogels worden uitgezet. Daar bleek te weinig steun voor bij andere instanties. Overigens zijn er dit jaar nog wel weer nieuwe vogels uitgezet, maar dat zal hierna niet mee gebeuren.

Er is volgens de Hoge Veluwe geen subsidiegeld gestoken in het project.