Breng wil af van trolleybus naar Hoogkamp

Foto: YouTube

ARNHEM - De provincie moet er nog een besluit over nemen, maar als het aan vervoerder Breng ligt, raakt de Hoogkamp in Arnhem (lijn 2) haar trolleybus kwijt. In plaats daarvan gaan reizigers tussen Arnhem CS en de Hoogkamp in een bus op gas.

Lijn 2 rijdt nu tussen De Laar West in Arnhem-Zuid en De Hoogkamp in Arnhem-Noord. In de nieuwe plannen van Breng rijdt de trolley van lijn 2 alleen tussen De Laar en CS. 'We kunnen Hoogkamp prima af met een 12-meterbus die op gas rijdt', zegt Breng-woordvoerder Herman de Gooijer. In de nieuwe dienstregeling rijdt de trolleylijn 2 tot laat in de avond naar De Laar. Nu zijn mensen nog aangewezen op lijn 4 als ze in de avond willen reizen. Reizigers doen er 23 minuten over, dat worden er 19, omdat de nieuwe bus minder tussenstops maakt.