Romy ontsnapt aan overstroming dankzij olifanten

Foto: N1 Foto: N1 Foto: N1 Foto: N1

MALDEN - De 19-jarige Romy Matse uit Malden is afgelopen weekend aan een overstroming ontsnapt in Nepal. Romy was met een groep vrijwilligers in nationaal park Chitwan in Nepal toen er noodweer losbrak. Olifanten redden haar leven.

'Toen we aankwamen, regende het al heel erg hard. Daarom besloten we vrij snel onze plannen te annuleren', vertelt Romy. Rond middernacht werd ze gewekt door medewerkers van het hotel. Ze moest direct haar spullen pakken en wegwezen, naar een hoger gelegen deel van het hotel. Mediapartner N1 sprak dinsdag met Romy: 'Van daaruit zouden we met auto's vertrekken naar een veiliger omgeving.' Maar die auto's raakten vast in de modder. De vastgelopen auto's werden door olifanten uit de modder getrokken. 'Uiteindelijk zijn we op de rug van de olifanten naar hoger gelegen gebieden vertrokken.' 'Zielig voor de olifanten' Bang was de Maldense niet. 'Het was niet levensbedreigend. Ik vond het eerder zielig voor die olifanten. Ik zou nooit als toerist een ritje maken op de rug van een olifant, maar nu kon het niet anders.' Nepal, het noorden van India en Bangladesh werden afgelopen weekend getroffen door hevige regenval. In de drie landen kwamen naar schatting meer dan 175 mensen om het leven door overstromingen en aardverschuivingen. Miljoenen mensen hebben hun huizen moeten verlaten. Voor de komende dagen wordt meer regen verwacht in het gebied. Romy is inmiddels in veilig gebied en is zaterdag weer terug in Malden.