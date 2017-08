Gelderse zwembaden op scherp na incidenten met vluchtelingen

ARNHEM - Toezichthouders in Gelderse zwembaden zijn extra alert sinds de afgelopen maanden twee keer een vluchteling verdronk in een zwembad. In een zwembad in Rhenen verdronk een 9-jarig Syrisch meisje na het schoolzwemmen. En begin deze maand verdronk een Syrische jongen van 16 in een zwembad in Venlo.

'We hadden onlangs een soortgelijk geval. Een puber die echt niet kon zwemmen en die zetten we dan resoluut het zwembad uit', vertelt Leo van der Wiel. Hij is waarnemend directeur van zwembad de Peppel in Ede. 'Daar was hij het niet mee eens, maar we zijn daar heel streng in.'

Toen het bericht over de Syrische jongen in Venlo kwam, dacht hij nog eens terug aan het voorval. 'Toen was ik blij dat we het zo gedaan hadden. Ik heb liever dat we zeggen: sorry, maar je moet eruit dan dat we moeten zeggen sorry, er is iemand overleden.'

Bij veel zwembaden in Gelderland controleren ze extra scherp. Aan minderjarigen wordt gevraagd ze wel kunnen zwemmen.

Dat doen ze ook bij de zwembaden van Sportfondsen in Nijmegen. Hoofd zwembadzaken Erik Koopmans: 'En als ze bij de receptie merken dat de mensen moeilijker Nederlands spreken, geven ze dat door aan het zwembadpersoneel. Dan wordt er extra op gelet.'

'Politieagentje spelen'

'Ja hoor', zegt Kiki Dumoulin van zwembad Jaspers in Winterswijk. 'Ik krijg hier dagelijks mensen aan de balie die niet kunnen zwemmen. Vorige week heb ik nog twee keer een groepje kinderen weggestuurd. Ze hadden geen diploma en waren zonder volwassene. Maar ja, dan komen ze terug met een ouder. Die heeft dan vaak ook geen diploma, maar ik moet ze dan wel toelaten. Dan letten we wel extra op, maar we moeten hier steeds meer voor politieagentje spelen.'

Het bad in Winterswijk zet sinds de tragische dood van het meisje in Rhenen het bad na het schoolzwemmen af met een luik.

Volgens Marjolein van Tiggelen van het Nationaal Platform Zwembaden in Ede controleren steeds meer zwembaden op de manier zoals in Winterswijk. 'In de wet staat alleen dat er voldoende toezicht moet zijn. Maar wat is voldoende toezicht? Er zijn 700 baden in Nederland en ieder bad is anders. Dus we gaan geen protocol adviseren. Dat moeten baden zelf bepalen.'

Rood T-shirt

Bij de Peppel in Ede mogen kinderen zonder diploma tot en met 12 jaar alleen onder begeleiding van een meerderjarige zwemmen. Vanaf 13 jaar krijgen ze een rood T-shirt aan als ze niet goed genoeg kunnen zwemmen.

Waarnemend directeur Van der Wiel: 'Bij twijfel over de zwemvaardigheid laten we ze een zwemtest doen. Als dat niet goed genoeg is, moeten ze het zwembad uit. Zijn ze onder begeleiding van een volwassene dan kunnen ze blijven, maar wel met dat rode T-shirt. Zodat we het goed in de gaten kunnen houden.'

Bij verschillende baden worden tegenwoordig zwemlessen gegeven aan nieuwe Nederlanders uit landen waar geen zwemcultuur is. Veelal gaat het om kinderen. Bij zwembad Valkenhuizen in Arnhem hebben ze nu ook een zwemlesgroep van 16- tot 18-jarigen. Chantal Beltman van Sportbedrijf Arnhem: 'Er komen ook wel volwassenen naar onze zwemlessen. Maar dat zijn er maar heel weinig. We zijn nu samen met de gemeente aan het onderzoeken hoe we die groep toch kunnen bereiken.'

Van Tiggelen van het Nationaal Platform Zwembaden bevestigt dat dat een probleem is. 'Er zijn wel lokale initiatieven. Maar wij blijven ervoor pleiten om zwemlessen op te nemen in de inburgering.'