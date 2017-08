Familie doodgestoken Winterswijker: 'Hij wilde ruzie sussen'

WINTERSWIJK - De familie van de omgekomen Roelof Esman zegt dat hij een ruzie wilde sussen. De 22-jarige Winterswijker werd vorige week zaterdag in een café in Reutum (Overijssel) neergestoken. Volgens zijn familie schoot hij de kastelein te hulp, die het aan de stok had met een groep Enschedeërs.

Vlakbij het café in Reutum is een camping, waar de broer van Roelof Esman kampeerde. Roelof ging bij zijn broer op bezoek en 's avonds gingen ze wat drinken. Volgens de familie Esman zou een groep uit Enschede, onder wie de 34-jarige ex-profvoetballer Ruud ter H., het daar aan de stok hebben gekregen met de kastelein. Grietje Esman, de moeder van Roelof: 'Mijn beide zoons, Roelof en Angelino, wilden die meneer helpen. En dat is Roelof fataal geworden.'

Mes in de rug

De Enschedeërs gingen naar de keuken van het eetcafé om messen te halen, vertelt Grietje. Roelof werd in zijn arm, en in de rug gestoken, ter hoogte van zijn longen en zijn nieren. Hij overleefde de steekpartij niet. Zijn broer werd ook in de rug gestoken, maar hij belandde in het ziekenhuis.

Voor de steekpartij zitten Ruud ter H. en zijn 31-jarige broer nog vast. Grietje Esman heeft geen goed woord voor ze over. 'Waarom hebben ze dit niet gewoon met de vuisten kunnen oplossen. Dit is het lafste wat ze hebben kunnen doen. Dit zijn geen mannen, dit zijn beesten.'

'Politie komt wel als fiets scheef staat'

De familie Esman zegt erg teleurgesteld te zijn in de politie. Ze vinden dat ze slecht op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. 'Mijn gezin is bekend bij de politie. Roelof ook. Als ik een fiets scheef heb staan, komen ze eraan met twee politieauto's. En nu ik mijn zoon heb verloren, moet ik er zelf achteraan bellen. Dan is er niemand voor je. Ik ben zwaar teleurgesteld.'