Mannen schieten met vuurpijlen op luchtballonnen

LAREN - Een opmerkelijke video die rondgaat op sociale media: een groep volwassen mannen schiet op een feestje in Laren met vuurpijlen richting overvarende luchtballonnen.

De pijlen lijken niet in de buurt te komen. Op sociale media wordt veel gereageerd op de video. Van 'het IQ van een stoeptegel' en 'dit is poging doodslag' tot 'die pijltjes halen het nooit. Laten we het niet overdrijven.'

De beelden staan onder meer bij VKMag en op Dumpert.

'Afsteken van vuurwerk strafbaar'

De politie stelt dat het afsteken van vuurwerk sowieso strafbaar is buiten oud en nieuw. 'Daarnaast is de tweede vraag of het om goedgekeurd vuurwerk gaat. Als dat niet zo is, dan zou dat ook nog een delict zijn', aldus de woordvoerder.

In theorie zou de groep mannen alleen al op basis van de beelden aangehouden kunnen worden. 'Maar daar zal wel eerst onderzoek aan vooraf moeten gaan', aldus de woordvoerder.

Nog geen aangifte

Op de vraag of door het afsteken van de vuurpijlen de mensen in de luchtballonnen in gevaar zijn gebracht, heeft de politiewoordvoerder geen antwoord. 'Ik kan niet goed op basis van de video afleiden of sprake is van poging tot mishandeling of bedreiging. Dat hangt ook af van een eventuele aangifte.'

En een aangifte is op dit moment nog niet gedaan.