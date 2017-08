INVOER zomerblog Haarlo 15 aug middag

HAARLO - .

15.15 Met de fiets of auto het dorp verkennen? Nee hoor, in Haarlo kun je gewoon mee met de brandweerwagen!

15.00 Gaat dit decor in de smaak vallen bij jurylid Reinoud?

14.50 Je zag eerder Alberto al in deze Thunderbird (die in de prijzen viel bij de Zwarte Cross), maar radio verslaggever Martijn mocht ook even een proefrit maken.

14.40 Het dak gaat er straks af, maar hij moet er eerst nog op!

14.20 Haarlo heeft 696 inwoners, komen ze vanavond allemaal naar het plein? Om 18.00 uur gaan we koppen tellen.

14.10 Alberto laat je iedere dag op tv de hoogtepunten zien van de plaats waar we die dag zijn. Het team regelt altijd zijn vervoer. Vandaag pakte dat wel heel spectaculair uit.

14.00 Heb je het ochtendblog gemist? Lees hier alles terug.