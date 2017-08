Oversier zou Braken en Schuurman graag bij NEC zien

NIJMEGEN - NEC is vlak voor de start van de competitie heel druk om de selectie nog te versterken.

Sven Braken van Almere City en Jari Schuurman van Feyenoord zijn nadrukkelijk in beeld bij de Nijmeegse club. Technisch directeur Remco Oversier zou het duo er graag bij hebben.

"Sven is een spits die perfect in ons plaatje past. Hij is een volkomen ander type dan Achahbar. Hij heeft wat pech gehad met blessures, maar is nu helemaal fit. Als hij die blessures niet had gehad, zou hij waarschijnlijk al op een hoger niveau hebben gespeeld. Het zou mooi zijn als het rond komt. We hebben met Feyenoord gesproken over Jari. Hij is een interessante speler, omdat hij een type aanvallende middenvelder is dat wij nog niet in huis hebben."