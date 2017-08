Familie gevangengenomen Volkan doet oproep aan Rutte en Koenders

HARDERWIJK - Kemal Kaan Caliskan is de broer van Volkan Caliskan die in Turkije gevangen zit. Hij doet namens de familie een dringende oproep aan demissionair minister-president Mark Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Hij wil daarmee bereiken dat er druk wordt uitgeoefend op de Turkse autoriteiten zodat zijn broer snel vrij gelaten kan worden.

'Het kan nog maanden duren als de autoriteiten eerst alle verdachten in de zaak aan willen houden om hen samen te berechten', klinkt een bezorgde stem aan de andere kant van de telefoonlijn. Broer Kemal maakt zich erg ongerust over Volkan die door de Turkse autoriteiten is gearresteerd. Het bericht is nog niet bevestigd door Turkije en ook het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen uitsluitsel gekregen van de autoriteiten.

Druk op Turkije

'Wij willen veel aandacht voor deze zaak omdat het anders maanden kan duren, zeker omdat de noodtoestand van kracht is in Turkije', vertelt broer Kemal. De noodtoestand houdt in dat Turkije iedereen gevangen mag zetten die een ogenschijnlijk gevaar vormt voor de nationale belangen van het land. 'Volkan wordt beschuldigd van het steunen van terroristen. Dat is natuurlijk onzin. Hij zat in een stadion achter een spandoek waarop een steunbetuiging aan academici stond die na de coup zijn ontslagen en zijn gevangengenomen. Op het spandoek stond de tekst 'Laat Nuriye en Semih leven!, maar daar had ik of mijn moeder net zo goed kunnen staan. Wij staan achter Volkan en zijn standpunten. We zijn trots op wat hij doet.'

Mensenrechten

Volkan is, volgens zijn broer, iemand die zich wel vaker inzet voor mensenrechten. Volkan was overwegend links en had ook een duidelijke visie op het gebied van mensenrechten.