Weer huizen bekogeld met molotovcocktails

Foto: Archief Omroep Gelderland

BEUNINGEN - Twee huizen zijn in de nacht van maandag op dinsdag bekogeld met molotovcocktails. Tegen een huis aan de Bommelweg in Wadenoijen zijn twee brandbommen gegooid, een daarvan zette het kozijn van de woning in vlammen. Ook een muur is beschadigd.

Kinderen van het gezin zagen het gebeuren en ze waarschuwden hun ouders. Die wisten het beginnende brandje te blussen. De bewoners zeggen geen idee te hebben wie voor deze daad verantwoordelijk zijn. Ze zeggen met niemand heibel te hebben. De kinderen zagen een scooter voor het huis en dat een molotovcocktail tegen de woning werd gegooid. Ook een woning in Beuningen werd getroffen door een gegooide brandbom. Ook deze bewoners konden de brand zelf blussen. De politie is op zoek naar getuigen. De twee incidenten in Beuningen en Wadenoijen hebben volgens haar niets met elkaar te maken. Ook brandbom tegen huis in Tiel Vrijdagochtend werd een molotovcocktail gegooid tegen een woning aan de Aardbeivlinder in Tiel. Of de aanvallen in Wadenoijen en Tiel met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht; Wadenoijen en Tiel liggen naast elkaar. 'Het is te vroeg om daar conclusies over te kunnen trekken', zegt de politie. Zie ook: Molotovcocktail tegen huis gegooid in Tiel