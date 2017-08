Huizen bekogeld met molotovcocktails

BEUNINGEN - Twee huizen zijn in de nacht van maandag op dinsdag bekogeld met molotovcocktails. Tegen een huis in Wadenoijen zijn twee molotovcocktails gegooid, een daarvan zette het kozijn van de woning in vlammen.

De brand werd al snel ontdekt en kon worden geblust. De daders reden weg op een scooter.

Ook een woning in Beuningen werd getroffen door een gegooide molotovcocktail. De bewoners konden de brand zelf blussen. De politie is op zoek naar getuigen, of de twee zaken met elkaar te maken hebben is niet bekend. De twee incidenten in Beuningen en Wadenoijen hebben volgens de politie niets met elkaar te maken.

Vrijdagochtend werd al een molotovcocktail gegooid tegen een woning aan de Aardbeivlinder in Tiel. Of de aanvallen in Wadenoijen en Tiel met elkaar te maken hebben wordt onderzocht. 'Maar het is te vroeg om daar conclusies over te kunnen trekken.'