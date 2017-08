Seizoenkaartverkoop loopt goed bij Gelderse clubs

ARNHEM - De verkoop van seizoenkaarten verloopt goed bij de drie Gelderse betaald voetbalclubs.

Vitesse zit al op ruim tienduizend seizoenkaarten. Dat is duizend meer dan vorig jaar rond deze tijd. En dat terwijl de competitie nu later is begonnen.

NEC zit al rond de vijfduizend. De verwachting is dat dat aantal nog zal stijgen, omdat de eerste divisie pas vrijdag van start gaat. Drie jaar geleden had NEC in de eerste divisie zo'n zesduizend seizoenkaarten. Bij De Graafschap staat de teller op 4500. Vorig jaar kwam de Doetinchemse club uit op 5100.

Vanwege de vakantie verwachten alle clubs dat er nog flink wat seizoenkaarten verkocht kunnen worden.