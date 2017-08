Waarom werd Willianne uit Ede gewurgd?

ARNHEM - De 21-jarige Thomas B. staat deze woensdag terecht bij de rechtbank in Arnhem voor betrokkenheid bij de dood van de 19-jarige Willianne uit Ede.

Het slachtoffer werd in november 2016 zwaargewond aangetroffen in haar huis aan de Agnietendaal in de Edese wijk Veldhuizen. Ze woonde daar met haar moeder en zus. Hulpdiensten probeerden haar nog te redden, maar ze overleed ter plaatse.

De politie ging al vrij snel uit van een misdrijf. Een dag later werd de toen 20-jarige Edenaar B. opgepakt.

Gewurgd en geslagen met schaar

Thomas B. verscheen al eerder voor de rechter, maar vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Bij een eerdere zitting bleek dat ze is gewurgd. Daarna is ze geslagen met een takkenschaar. Justitie verdenkt B. van moord of doodslag.

Zijn motief is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de twee elkaar kenden.

De man is de afgelopen periode psychisch onderzocht. Mogelijk vraagt zijn advocaat vandaag of de zaak volgens het jeugdrecht kan worden behandeld, omdat B. ten tijde van het misdrijf nog geen 21 was.

Thomas B. heeft een omvangrijke wapencollectie, zo blijkt uit foto's van hem op Instagram. De collectie bestaat uit meerdere grote kapmessen, bijlen, dolken, een luchtbuks, knuppels en een koevoet.

Zie ook: