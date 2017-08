Wandelen en spelen tussen de zonnepanelen

HENGELO - Kinderen kunnen eindelijk spelen op de speeltoestellen die van oude boomstammen gemaakt, want solarpark De Kwekerij in Hengelo is vanaf dinsdag iedere dag open.

Het park werd in juni al officieel geopend. 'Door het koude voorjaar en het gebrek aan regen de laatste tijd is het park nog niet voldoende aangesterkt om al die spelende kinderen al elke dag te ontvangen. Daarom geven we het park nog een paar weken extra tijd om in alle rust te groeien en te bloeien', schreven de initiatiefnemers op hun website.

Inmiddels zijn er ook schapen gearriveerd die het gras kort houden. In het solarpark staan 7000 zonnepanelen die 500 huishoudens van stroom voorzien. Bijzonder is dat in het park gewandeld kan worden tussen de panelen.

Zie ook: