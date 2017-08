Vier inbraken in twee jaar: 'Museumgeld gebruiken om dat tuig tegen te houden'

Camerabeeld zwembad Doesburg

DOESBURG - Eigenaresse Tessa Brouwer is zwaar aangedaan omdat er zondagavond is ingebroken en er vernielingen zijn aangericht in museumtuin 't Olde Ras in Doesburg. Het is de vierde inbraak in twee jaar tijd.

'Ze hebben wat boompjes gestolen en heel veel gesloopt. Er liggen miljoenen glassplinters binnen. Alles ligt onder het glas', vertelt Brouwer. 'Ze zijn binnengekomen door twee hekken kapot te knippen. Ik weet niet wat we verder moeten doen. Wat je in je museum wilt investeren, moet je nu gebruiken om dat tuig tegen te houden.' De buren van zwembad Doesburg hebben camerabeelden gemaakt. Die heeft de museumtuin op Facebook gezet.