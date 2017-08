'Natuurgenezer Klaus Ross werkt nog steeds'

BRÜGGEN - De omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ross is nog steeds aan het werk. Dat schrijft de Duitse krant Rheinische Post.

Ross kwam vorig jaar in opspraak vanwege de alternatieve behandeling van kankerpatiënten met het middel 3-BP. Dat zou mogelijk fataal zijn geworden voor één patiënt uit Nijmegen en een uit Apeldoorn.

De geneesheer was toen actief in Brüggen, net over de grens. In februari werd bekend dat Ross niet vervolgd wordt voor moord, hooguit voor dood door schuld. Zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht, ook wat zijn bevoegdheden zijn bij het uitvoeren van de therapieën.