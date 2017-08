Talent Fabio Jakobsen aan de start in Veenendaal-Veenendaal

HEUKELUM - Fabio Jakobsen staat vrijdag aan de start in Veenendaal-Veenendaal.

De 20-jarige wielrenner doet niet vaak mee aan wedstrijden bij de profs. Jakobsen is nationaal kampioen bij de beloften. Hij veroverde die titel in juni in Montferland. Ook werd hij onlangs nog zesde op het EK voor beloften.

Het parcours van Veenendaal-Veenendaal voert grotendeels door Gelderland. Zo rijdt het peloton onder meer door Arnhem, Oosterbeek en over de Posbank. Via de Betuwe gaat het dan weer terug richting de finish in Veenendaal. Ook Jesper Asselman uit Huissen behoort tot de deelnemers. De laatste Gelderse winnaar was Theo Bos uit Hierden in 2012.

Omroep Gelderland zendt de finale van de wielerkoers vrijdag live uit op TV. De winnaar van 2009, Huissenaar Kenny van Hummel (foto), is één van de verslaggevers.