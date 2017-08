NEC wil spits Braken weghalen bij Almere City

NIJMEGEN - NEC wil vlak voor de start van de competitie nog een pikante transfer doen. De club wil Sven Braken weghalen bij Almere City, de tegenstander van vrijdag.

De 23-jarige spits kwam eerder uit voor MVV in zijn geboortestad Maastricht. Hij staat al jaren bekend als een groot talent. Braken scoort makkelijk en heeft bovendien veel voetballend vermogen. Hij is bij voorkeur centrumspits, maar kan ook vanaf beide vleugels spelen.

De carrière van Braken wordt de laatste seizoen gekenmerkt door blessureleed. Bij Almere begon hij twee seizoenen terug uitstekend met vijf doelpunten in de beginfase van de competitie, maar toen werd hij getroffen door een kruisbandblessure. Vorig seizoen kwam hij ijzersterk terug met zes doelpunten in zes wedstrijden, maar later in het seizoen kwam hij nauwelijks meer in actie door nieuwe knieproblemen, wat uiteindelijk leidde tot een meniscusoperatie. In de voorbereiding maakte Braken een uitstekende indruk en hij was de beoogde eerste spits bij Almere City.