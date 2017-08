Verwoeste bouwmarkt had net nieuwe showroom: 'Dit is extra zuur'

Foto: Omroep Gelderland Foto: News United

ZUTPHEN - Bouwmarkt Heijink in Zutphen gaat voorlopig nog niet open na de zeer grote brand van maandagavond. Volgens de zoon van de eigenaar is de brand extra zuur omdat de showroom net verbouwd was.

'Nieuwe vloeren en kasten', vertelt de zoon. Het pand en de nieuwe showroom hebben onder meer veel waterschade opgelopen. De brandweer heeft de doe-het-zelf-winkel lang natgehouden omdat er wat asbest was vrijkomen. In het pand lang ook vuurwerk, maar bang voor ontploffingsgevaar was hij niet. 'De bouwwinkel is aan de ene kant. De bunker van het vuurwerk ligt meters verderop. Er lag nog geen 400 kilo. Dat is niet verkocht vuurwerk van de afgelopen jaarwisseling.' De oorzaak van de brand wordt onderzocht. De hoogte van de schade moet nog geïnventariseerd worden. Zie ook: Gevaar bij bouwmarkt met vuurwerkopslag geweken

