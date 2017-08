ARNHEM - Op de Stadsblokkenweg in Arnhem is dinsdagmorgen een lichaam aangetroffen.

Volgens een woordvoerder is het lichaam in het water gevonden.

Verdere details zijn op dit moment niet bekend. Het is ook niet bekend of het om de 26-jarige Arnhemmer gaat die sinds donderdagavond wordt vermist. Eerder werd er in de Nederrijn gezocht naar die man.