Weer autobrand in Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. In Arnhem zijn dit jaar veel autobranden, met name in de wijk Presikhaaf.

Een bestelbusje stond rond 2.00 uur in lichterlaaie op de Corrie Tendeloostraat. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar de auto moet als verloren worden beschouwd. De politie sluit brandstichting niet uit. Zie ook: Al twaalf autobranden dit jaar in Presikhaaf: politie ziet geen patroon