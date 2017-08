Onweer en hagel; code geel afgegeven

ARNHEM - Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten dinsdagmiddag. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

De waarschuwing geldt van 14.00 tot 23.00 uur. De waarschuwing geldt naast Gelderland ook voor Brabant, Limburg, Gelderland, Drenthe, Overijssel en Groningen.

De buien trekken in de loop van de avond naar Duitsland. 'Later in de ochtend neemt de bewolking toe, de buien komen er ook aan. Dat kunnen pittige buien zijn, daar kunnen hagel en onweer bij voorkomen', vertelt Margot Ribberink van MeteoGroup bij Radio Gelderland.