Gevaar bij bouwmarkt met vuurwerkopslag geweken

ZUTPHEN - Het gevaar bij bouwmarkt Heijink in Zutphen is geweken. Het vuur is geblust en het opgeslagen vuurwerk was niet betrokken bij de brand. Dat lag in een (beveiligde) bunker.

Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland lag er 300 kilogram vuurwerk in de bunker. De tekst gaat onder de video verder. Er werd maandagavond opgeschaald naar een zeer grote brand, vanwege het aanwezige vuurwerk. Omdat de bouwmarkt in een woonwijk ligt, werd omwonenden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Dat advies geldt nog altijd. Zie ook: Explosiegevaar bij brand in bouwmarkt met vuurwerkopslag Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar volgens de Veiligheidsregio op 'zeer beperkte' schaal.