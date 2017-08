Zeer ernstige brandwonden na explosie in Ede

EDE - Bij een explosie in de tuin van een woning in Ede zijn maandagavond twee mensen gewond geraakt. Een man liep zware verwondingen op, een vrouw raakte lichtgewond.

De man liep zeer ernstige brandwonden op in zijn gelaat en op zijn benen en armen, meldt de brandweer. Hij is naar het brandwondencentrum in Beverwijk vervoerd.

Na de explosie ontstond brand. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het mis toen in de schuur werd gebarbecued met hulp van een gasflesje. De fles ontplofte.

Rond 22.00 uur kwam de eerste melding van de brand, bij een huis aan de Stephensonstraat. Een traumahelikopter en meerdere ambulances rukten uit.