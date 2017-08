Explosiegevaar bij brand in bouwmarkt met vuurwerkopslag

Foto: News United Foto: Bob Winter

ZUTPHEN - Bij bouwmarkt Heijink in Zutphen woedt maandagavond een zeer grote brand. In de bouwmarkt ligt vuurwerk opgeslagen. De brand woedt in de dakconstructie. De politie adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

Bij de hulpdiensten kwam rond 22.00 uur de melding binnen dat er brand was uitgebroken bij de doe-het-zelf-winkel aan de Leestenseweg. Er wordt inmiddels gesproken over een zeer grote brand. Er zit ook asbest in het pand, zo meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De tekst gaat onder de video verder. Opslag Er is een bunker voor een opslag van 10.000 kilo vuurwerk, meldt het bedrijf op de eigen website. Maar niet duidelijk is hoe vol die bunker ligt. De brand is volgens de woordvoerder niet uitslaand. De brandweer heeft zich uit voorzorg teruggetrokken uit de brandhaard. De bouwmarkt ligt in een woonwijk, de brand trekt veel bekijks.