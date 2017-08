Truck met kunstmest komt in sloot terecht

Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJKERBROEK - Een vrachtwagencombinatie is maandagavond geschaard op de Kapweg in Kootwijkerbroek. Het voertuig, beladen met kunstmest, belandde half in de sloot.

Even na 18.00 uur moest de truck uitwijken voor een andere vrachtwagen en kwam daardoor in de berm terecht. De oplegger hing scheef in de sloot en deels in het maisveld ernaast. Tekst gaat verder onder video. Er moest een bergingsbedrijf aan te pas komen om het geheel lost te trekken, want de oplegger vervoerde 32 ton. De chauffeur raakte niet gewond.