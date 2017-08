'Bronzen Anouk' terug in Nederland

ROTTERDAM - Meerkampster Anouk Vetter kwam maandagmiddag met de andere Nederlandse atleten terug van het WK atletiek in Londen. Bij de ontvangst op Rotterdam Centraal ging de Arnhemse meteen op de foto met een groepje jonge atleten.

Bij de welkomstceremonie was extra aandacht voor Vetter en Daphne Schippers, de twee medaillewinnaars. Sifan Hassan bleef achter in Londen. Vetter pakte de bronzen medaille op de meerkamp. Ze kan wel wennen aan de plek in de schijnwerpers. 'Ik vind het wel goed om te zien dat er zoveel media-aandacht is voor atletiek. Dat dan nu wat meer voor mij is, nou alleen maar goed. We hebben een goed toernooi gedraaid dus helemaal top.'

Rolmodel

Het welkomstcomité bestond uit meer dan alleen camerateams. Groepen met jonge atleten stonden de professionals op te wachten. Nog voor de huldiging begon moest Vetter samen met Daphne Schippers al met hen op de foto. 'Ik had vroeger toen ik jong was ook voorbeelden. Dat is heel belangrijk om een goed rolmodel te zijn dus ik hoop dat ik er een ben.'