Burgemeester Ede met pensioen: 'Ik ga gelijk van Twitter en Facebook af'

EDE - 'Op 30 augustus ga ik van Twitter en Facebook af. Ik ben blij dat ik daarvan verlost ben.' Dat stelt burgemeester Cees van der Knaap in het afscheidsinterview met Omroep Gelderland.

Van der Knaap maakte tijdens zijn burgemeesterschap gebruik van sociale media om een belangstellenden een kijkje in zijn leven als burgemeester te geven. De reacties waren echter niet altijd positief. 'Gelukkig is er één groot voordeel, je hoeft het niet allemaal te lezen. Als ik meer dan vijftig reacties op een bericht kreeg, dan scrolde ik er snel doorheen.'

Vooral toen Van der Knaap zich op Twitter uitliet over asielzoekers die op Eerste Kerstdag niet in zwembad De Peppel konden zwemmen vanwege bedreigingen kreeg hij veel negatieve reacties. 'U wilt niet weten hoeveel reacties ik op sociale media heb gehad. Dat gaat niet over één of twee, ik geloof dat ik op een zeker moment in die kerstperiode 4000 mailtjes gehad heb.'

Overigens zal Van der Knaap wel op Facebook blijven, maar enkel om met kennissen en familie in contact te blijven. Voor Twitter neemt hij een anoniem account zodat hij het nieuws kan blijven volgen. In het afscheidsinterview zegt hij uit te kijken naar zijn pensionering: 'Vooral dat vergaderen ben ik heel erg zat.'

Toch kijkt hij met veel plezier terug op zijn tijd als burgemeester van Ede.