INVOER zomerblog Haarlo 14 augustus ochtend

HAARLO - .

11.55 Heb jij al gestemd op Haarlo via de Omroep Gelderland app? In Haarlo hebben ze een heus PR bureau!

11.45 Gaaf, team Haarlo krijgt steun van de Zwarte Cross!

11.30 Haarlo was in 1980 het decor van een van de grootste muntvondsten ooit in Nederland. Daar werden elfhonderd zilveren munten, waaronder Engelse en Schotse pennies, Franse, Brabantse en Gelderse munten en een groot aantal penningen uit onder meer Münster en Recklinghausen opgegraven. De munten stammen uit de dertiende eeuw en waren verpakt in een steengoed kruik. In 1980 vond de jonge Jan in Haarlo een paar Middeleeuwse munten in de akker van zijn vader. Op de foto zie je Jan en Gerrit Memelink.

Het team moet de munten vanavond laten zien in het decor.

11.10 In 2014 zat hij zelf in het team uit Borculo, maar vanmorgen sprak hij als burgemeester het team uit Haarlo toe, Joost van Oostrum.

11.00 Zowel dit orgel als de Kluntjespot moeten vanavond worden nagebouwd. Aanschouw het origineel van beiden

10.50 Ze worden rijk in Haarlo vandaag!

10.40 Wat staat de vrijwilligers vandaag te wachten?

10.30 'En dan komt dit hier en dat daar.... Of zullen we het toch anders doen?'

10.20 Alsof ze dit iedere dag doen!

10.15 Dit is de opdracht van team Haarlo.

10.10 Martijn heeft dit jaar geen vakantiekilo's, maar Zomer in Gelderland kilo's!

10.00 Haarlo heeft 696 inwoners en een groot deel daarvan is nu al op het plein om het team te helpen!