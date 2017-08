Speelplaats snel open na grote brand

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Even leek het voorgoed gedaan met bouwspeelplaats De Leuke Linde in de Arnhemse wijk Klarendal. Maar drie weken na de fikse brand kan er weer gelachen worden. Mede dankzij de overweldigende hulp van buurtgenoten en vrijwilligers is de speeltuin open. En dat is precies op tijd voor het jaarlijkse evenement Speeldorp dat vandaag is begonnen.

Voorzitter van De Leuke Linde, Ron Onstein, is totaal overdonderd door alle hulp die hij heeft gekregen. 'Ik heb een hoop meegemaakt in mijn vrijwilligersleven. Maar dit maakt wel echt de meeste indruk, niet alleen op mij, maar ook op de andere vrijwilligers.' De tekst gaat verder onder de video. Op 24 juli ontstond er brand in één van de gebouwen van De Leuke Linde, met grote gevolgen voor de speelplaats. 'We hadden net heel veel spullen verzameld voor ons jaarlijkse evenement Speeldorp en daar opgeslagen. Daar zijn we 80 tot 90 procent van kwijtgeraakt', zegt Onstein. Gelukkig voor de stichting schoten van alle kanten mensen te hulp. Buurtbewoners, winkeliers, de gemeente Arnhem en andere organisaties doneerden geld of spullen. 'Het mooie is dat het overal vandaan kwam, niet alleen uit Klarendal of Arnhem, maar zelfs ver daarbuiten', aldus Onstein. Veel mensen die te hulp zijn geschoten, hebben een speciale band met de speeltuin. Zoals de Klarendalse Ria Schonenwoerd. 'Mijn kinderen kwamen hier altijd. Nu mijn kleinkinderen ook. Het kon er mij bij gewoon niet in dat het niet door zou gaan. Ik dacht ja, we moeten aanpakken.' Hartverwarmend De Leuke Linde is erg dankbaar voor de 'hartverwarmende' hulp. Ze doen dan ook iets terug. Op 24 augustus is iedereen die geholpen heeft om 19.00 uur welkom voor een bedankavond.