Veel beterschapswensen voor ongelukkige burgemeester

OLDEBROEK - Pech lijkt burgemeester Adriaan Hoogendoorn in de zomer te achtervolgen. Nadat hij vorig jaar richting het ziekenhuis moest vanwege een wespensteek, heeft hij zondag bij een val met de racefiets een breuk in de bovenarm/schouder opgelopen.

Het is nog niet zeker of hij ook geopereerd moet worden. Voorlopig moet hij wel zijn arm in een sling dragen.

Op Twitter meldt de burgemeester verder dat hij de Oldebroeker streetrace op zaterdag 2 september aan zich voorbij moet laten gaan.

Veel mensen wensen de burgemeester beterschap via social media.