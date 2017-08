Een klein wonder: trouwring teruggevonden

WINTERSWIJK - De trouwring van Carla Knikkink is gevonden. Ze verloor de ring vorige week bij een bezoek aan het Winterswijkse Steengroevetheater.

Het Steengroevetheater laat op Facebook weten, dat de ring gevonden is: 'Velen hebben gezocht, maar in de blubber is het vinden van een ring hetzelfde als het vinden van een speld in wel 100 hooibergen.'

De 71-jarige Carla wist niet waar ze haar ring bij een bezoek aan het Steengroevetheater in Winterswijk verloren had. Ze plaatste daarom een oproep op Facebook.

Tijdens opruimwerkzaamheden werd de trouwring toevallig gevonden. Volgens het theater is daarmee het onwaarschijnlijke gebeurd.

Zie ook: Help! Waar is mijn trouwring gebleven?