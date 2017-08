Bus ramt bushokje (en dat is niet voor het eerst op deze plek)

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op het Willemsplein in Arnhem heeft een bus maandagmiddag een bushokje geramd. Beide objecten raakten ernstig beschadigd. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Politie is ter plaatse. Het is onbekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Het is niet de eerste keer dat het mis gaat op het Willemsplein. De afgelopen maanden vonden er meerdere ongevallen met bussen plaats. Er waren de nodige getuigen van het ongeval. Een persoon meldt aan Omroep Gelderland dat de spiegel van de bus het hokje raakte. Toen zakte het wachthokje in elkaar. De voorruit van de bus zou volledig kapot zijn.