Wie spuit er toch auto's ongewild roze?

Foto: Facebook Politie Zevenaar

ZEVENAAR - In de omgeving van de Anjersstraat in Zevenaar zijn een caravan en diverse auto's met roze verf bespoten. De politie is op zoek naar getuigen.

De politie vermoedt dat een onbekende langs de voertuigen is gefietst en met een spuitbus verf op de objecten heeft gespoten. De vernieling is zaterdagavond aangericht. Het spoor loopt van Noordeinde naar de Kampstraat en de Anjerstraat. Ter hoogte van de Tulpstraat houdt het spoor van de vernieling op.