Een zomerse dag! Ruim 25 graden in Gelderland

APELDOORN - Het is een zomerse dag vandaag. Op veel plekken is de zomerse waarde van 25 graden bereikt. Volgens MeteoGroup is het sinds 22 juli niet meer zo warm geweest in de hele provincie.

In Apeldoorn-Zuid is al 26,7 graden aangetikt, op de voet gevolgd door Arnhem met 26,6. Bij het officiële meetpunt van MeteoGroup in Herwijnen werd de warmste temperatuur bereikt: 26 graden. Bij de andere meetpunten was het iets koeler.

Een zomerse dag dus, en dat was alweer een paar weken geleden. Op 22 juli in werden in heel Gelderland temperaturen van 25 graden of hoger bereikt, daarna alleen nog in de Achterhoek op 30 juli.

Geniet er maar van...

Morgen mogen we ook nog wat zon verwachten, vooral in de ochtend en avond. In de periode daartussen kunnen buien vallen, sommige gepaard met onweer. Woensdag is het mooi en zonnig, maar iets koeler. Daarna neemt de temperatuur verder af en neemt de kans op buien toe.