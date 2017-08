'Brand in stallen dreigt patroon te worden, onafhankelijk onderzoek nodig'

ERICHEM - Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil een onafhankelijk onderzoek naar stalbranden in de sector. De aanleiding voor dit initiatief zijn de branden in een varkensstal in het Twentse Agelo en het Gelderse Erichem.

Een brand in een varkensstal is geen zeldzaamheid. De POV maakt zich ernstig zorgen. 'Een keer is een incident, twee keer is toeval, daarna spreek je van een patroon', zegt voorzitter Ingrid Jansen. 'Als we weten wat de oorzaken precies zijn, kunnen we samen met de hele sector proberen deze afschuwelijke branden te voorkomen.'

Zorgen in de sector

Actieplan Stalbranden moest en moet leiden naar veiligere stallen. Het plan dat de overheid, verzekeringsmaatschappijen, de Dierenbescherming en de veiligheidsbranche samen opstelden, leidt nog niet tot minder stalbranden. Het plan werd opgesteld door de vele stalbranden in de rund-, varkens- en pluimveehouderij. Het rapport 'brand in veestallen' dat in opdracht van de Dierenbescherming en LTO is gemaakt, laat zien wat de aard en omvang is van brand in stallen en de dieren die daarbij ten prooi vallen aan de vlammen of dodelijk gewond raken door ingeademde rook.

Het rapport betoogt verder dat stalbranden en de oorzaak, zorgvuldiger en overzichtelijker geadministreerd moeten worden. Uit het rapport blijkt dat 40 procent van de branden wordt veroorzaakt door kortsluiting in de stal, ondoordachte werkzaamheden aan of in de stal en oververhitting van machines en installaties. Van 30 procent van de branden lag een legio oorzaken ten grondslag waaronder broei, implosie, explosie (door mestgassen), blikseminslag, brandstichting etcetera. Van zeker 30 procent van de stalbranden is de oorzaak niet achterhaald. Hiermee wordt relevante informatie gemist.

Voor altijd onduidelijk

Eerder vandaag liet de woordvoerder van de afgebrande megastal in Erichem weten dat de oorzaak van de brand waarschijnlijk nooit duidelijk wordt. 'De politie heeft afscheid genomen en de brandweer wil geen uitvoerig onderzoek doen, omdat er sprake is van asbest. De verzekeraar heeft wel uitvoerig onderzoek gedaan, maar ook zij kunnen geen oorzaak vaststellen', aldus woordvoerder Jan Voermans.