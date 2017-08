Moeder sluit baby per ongeluk op in auto

Foto: News United/Alfred Ruitenga

PUTTEN - De brandweer heeft maandagmiddag in Putten een baby uit een auto bevrijd. De moeder had het kindje per ongeluk 'opgesloten'.

De vrouw stapte op de Jan Nijenhuisstraat uit haar auto. Ze vergat haar autosleutels en terwijl de baby nog in de auto zat, viel de deur achter de automobiliste in het slot. Geholpen door haar buurman kwam de moeder meteen in actie. Om te voorkomen dat het te warm werd in de auto, bedekte ze de auto met een grote deken. Ook schakelde ze de brandweer in. Die haalde het kindje uit de auto.