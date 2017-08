Overleden Harderwijker herdacht met fakkels

HARDERWIJK - Harderwijker Remco Andringa die vorige week overleed, nadat hij op de fiets werd aangereden, is vandaag in Zwolle gecremeerd.

De rouwstoet vertrok vanuit Harderwijk, begeleid door fakkels in rode en witte kleuren, omdat Andringa supporter was van Feyenoord. Daarna hield de rouwstoet halt in het centrum bij Bistro Mama's Vollen Pot. Op 1 augustus was het slachtoffer mede-eigenaar geworden van het restaurant.

Het ongeluk waarbij de Harderwijker het leven liet, gebeurde op de Hoofdweg, ter hoogte van het kruispunt met de Van Maerlantlaan op de fietsoversteekplaats.

Remco Andringa overleed op weg naar het ziekenhuis.

